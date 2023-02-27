Ekonomik güven endeksi 99,1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta 99,3 iken şubatta yüzde 0,3 azalarak 99,1 oldu.

Tüketici güven endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 4,3 artarak 82,5'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1 azalarak 102,4'e geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 düşerek 89,8 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 azalarak 115,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 gerilemeyle 123,1 oldu.