Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi %9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,0 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.



Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2023

Endeks Bir önceki aya göre

değişim oranı (%) Mart Nisan Mart Nisan Ekonomik güven endeksi 98,8 102,2 -0,2 3,5 Tüketici güven endeksi 80,1 87,5 -2,9 9,2 Reel kesim güven endeksi 104,1 105,1 1,7 1,0 Hizmet sektörü güven endeksi 116,8 118,1 1,1 1,1 Perakende ticaret sektörü güven endeksi 117,7 116,2 -4,4 -1,3 İnşaat sektörü güven endeksi 88,5 88,4 -1,5 -0,1