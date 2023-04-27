Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Nisan ayında tüketici güven endeksi %9,2 oranında artarak 87,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,0 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 88,4 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Nisan 2023
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
|Mart
|Nisan
|Mart
|Nisan
|Ekonomik güven endeksi
|98,8
|102,2
|-0,2
|3,5
|Tüketici güven endeksi
|80,1
|87,5
|-2,9
|9,2
|Reel kesim güven endeksi
|104,1
|105,1
|1,7
|1,0
|Hizmet sektörü güven endeksi
|116,8
|118,1
|1,1
|1,1
|Perakende ticaret sektörü güven endeksi
|117,7
|116,2
|-4,4
|-1,3
|İnşaat sektörü güven endeksi
|88,5
|88,4
|-1,5
|-0,1