Ekonomik kalkınma için ortak akıl

Turkuvaz Medya A Haber iş birliğiyle düzenlenen "Şehrin Ekonomisi Elazığ" programı, kentin ekonomik geleceğine ışık tutan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Merve Türkay'ın üstlendiği program, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Arslanlı Alçı ve Seza Çimento'nun katkılarıyla Harput Şefik Gül Kültür Evi'nde gerçekleştirildi. Programa Elazığ'ın ekonomi ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılım gösterdi. Vali Yardımcısı Muhammet Sait, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Suat Öztürk, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Şevket Toraman, Elazığ Ticaret Borsası Başkan Vekili Aydın Turgut, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen ve İl Kültür Müdürü Kadir Atıcı konuşmacı olarak yer aldı. Programın açılışında konuşan Turkuvaz Medya A Haber Haber Müdürü Kerim Ulak gerçekleştirdi. Ulak, "Şehrin Ekonomisi" programının üstlendiği misyonu anlatarak, yerel dinamiklerin ulusal basında hak ettiği yeri bulması gerektiğini vurguladı.

SANAYİ YATIRIMI ARTMALI

İl Kültür Müdürü Kadir Atıcı, programın düzenlendiği Şefik Gül Kültür Evi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Tarihi dokusuyla dikkat çeken mekanın, Elazığ'ın kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirten Atıcı, bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımına katkı sunduğunu ifade etti. Panelde Elazığ'ın ekonomisine yönelik görüş ve öneriler masaya yatırıldı. Katılımcılar, şehrin mevcut ekonomik durumunu değerlendirirken, geleceğe dönük projeksiyonlar da paylaştı. Özellikle Elazığ'a yapılan yatırımlar, sosyal yapının güçlendirilmesi ve tarımsal çeşitlilik konuları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. OSB Başkanı Suat Öztürk, sanayi yatırımlarının artırılması gerektiğine dikkat çekerken, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve modern tekniklerle buluşturulması yönünde önerilerini sıraladı. Ticaret Borsası Başkan Vekili Aydın Turgut ise ticaret hacminin büyütülmesi adına atılması gereken adımları anlattı.

EKONOMINİN NABZI TUTULDU

Program, Elazığ'ın kanaat önderlerini ve ekonomi aktörlerini bir araya getirerek şehrin ekonomik kalkınmasına yönelik ortak akıl oluşturmayı hedefledi. Katılımcıların görüş alışverişinde bulunduğu panel, Elazığ'ın ekonomik nabzının tutulduğu verimli bir platforma dönüştü. Elazığ'ın geleceğine ışık tutan bu anlamlı buluşma, şehrin ekonomik potansiyelinin daha geniş kitlelere duyurulması adına önemli bir fırsat sundu. Program sonunda katılımcılar, Elazığ'ın ekonomik kalkınması için iş birliği mesajları vererek, bu tür organizasyonların devam etmesi temennisinde bulundu.