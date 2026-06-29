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Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:37

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.

AA
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87 2,96
Mart 25,91 2,40 1,94
Nisan 28,16 3,19 4,18
Mayıs 29,40 1,65 1,71
Haziran 29 1,04

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #ENFLASYON

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Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
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