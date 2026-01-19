Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu
Giriş Tarihi: 19.01.2026 15:03

Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.

AA
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu
  • ABONE OL

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz