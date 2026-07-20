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Giriş Tarihi: 20.07.2026 16:06

Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu: Haziran'da faiz ne olacak? Gözler TCMB'de!

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA
Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu: Haziran’da faiz ne olacak? Gözler TCMB’de!
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AA Finans'ın, TCMB'nin 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #PARA POLİTİKASI KURULU #TCMB #FAİZ

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Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu: Haziran'da faiz ne olacak? Gözler TCMB'de!
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