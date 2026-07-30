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Giriş Tarihi: 30.07.2026 15:03

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu: İşte güncel tahminler...

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.

AA
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu: İşte güncel tahminler...
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AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 23,73 4,21 4,84
Şubat 24,16 2,87 2,96
Mart 25,91 2,40 1,94
Nisan 28,16 3,19 4,18
Mayıs 29,40 1,65 1,71
Haziran 29 1,04 0,99
Temmuz 29,55 1,82

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #ENFLASYON

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Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentisi belli oldu: İşte güncel tahminler...
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