Ekonomiye 2 trilyonluk kaynak aktarıldı

Türkiye sigorta sektörü 2024 rakamlarını ve 2025 yılını değerlendirdi. Ana odak noktası sektörün performansı olurken bir detay gözlerden kaçıyor. O da sektörün ekonomiye ve sermaye piyasaların yarattığı kaynağın geldiği boyut. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sigorta sektörü son yıllarda ekonomiye ciddi kaynaklar sağlamaya başladı.

1.9 TRİLYON TL'LİK FON

Geçmiştekinin aksine son 15 yıldır sektör yarattığı fonla Türkiye'nin her alanına fon yaratıyor. Devlet borçlanma araçlarından, özel sektör bonolarına, borsadaki şirketlerden farklı sermaye piyasası ürünlerine kadar yaratılan kaynak 1.9 trilyon TL'yi buldu. Bu kaynak Türkiye gibi tasarruf açığı olan bir ülke için oldukça kritik. Çünkü kamuda veya özel sektördeki yatırımlardan, firmaların sermaye gücüne kadar etki ediyor. Alternatifi ise yurtdışı borçlanma olduğu için de oldukça kritik.

% 42 SERMAYE PİYASASINA

2 trilyon lira bandına gelen bu kaynağın en çok gittiği yer ise tahvil ve bono piyasası. Yüzde 22 ile bu alana kaynak ayrılırken yüzde 20'de kıymetli madenlere endeksli devlet senetlerine gidiyor. Yüzde 18 hisse senedi piyasasına ve yüzde 17'de diğer sermaye piyasası araçlarına gidiyor. Vadeli mevduat yüzde 15 iken, özel sektör borçlanma senetleri yüzde 4, eurobond- yabancı menkul kıymetler yüzde 3 ve vadeli mevduat ile yabancı para katılım hesapları yüzde 1 düzeyinde. Rakamlara biraz daha detaylı bakınca aslında yüzde 42 gibi yüksek bir oranın sermaye piyasasına aktığını görmek mümkün. Bu durum da yıllardır 'sığ' olduğu için eleştirilen sermaye piyasalarının daha sağlıklı bir yapıya sahip olmasının önünü açıyor. Aynı zamanda yerlilik oranının da artmasını beraberinde getiriyor.



TAHMINİ YÜZDE 35-40

2024'TE 838 milyar lira prim üretimi gerçekleştiren sektör 2025'te yüzde 35-40 arasında büyüme beklentisi açıkladı. TSB Başkanı Uğur Gülen, 2024'ün sigorta sektörü açısından güçlü büyüme ve finansal sağlamlık ile öne çıktığını, sektörün öz sermaye yapısını güçlendirmeye devam ederek finansal dayanıklılığını artırdığını kaydetti. 2024'te öz sermaye büyüklüğünün yüzde 74 artışla 265,3 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Gülen, "Bu gelişme, sigorta şirketlerinin uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesini de güçlendirdi. En sevindirici gelişmelerden biri ise motor, sağlık ve yangın gibi ana branşlarda poliçe sayımızın artıyor olması" ifadelerini kullandı. Sektörün bilanço gücünü artırmaya devam ettiğini vurgulayan Gülen, "2024'te sigorta sektörümüzün toplam aktif büyüklüğü yüzde 61 artarak 2.29 trilyon liraya ulaştı. Bu büyüme, sigorta şirketlerinin finansal istikrarını güçlendirdi ve sürdürülebilir büyüme için önemli bir temel oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.



GERÇEK BÜYÜME BU YIL ORTAYA ÇIKACAK

"SEKTÖRDE enflasyonun etkisinin azalmasıyla birlikte gerçek büyüme rakamları bu yıl ortaya çıkacak. Son 20 yılda sigorta sektörü, enflasyonun yüzde 10-20 arasında büyüme gösterdi. 2024'ü 838 milyar lira prim üretimi ile kapattık. 2025'i ise yüzde 35-40 bandında bir büyüme oranıyla kapatmayı hedefliyoruz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte artık enflasyondan arındırılmış gerçek büyüme rakamlarını göreceğiz. Kasko prim üretim payı 2022'de yüzde 19 seviyelerindeyken 2024'te yüzde 13'lere kadar geriledi. Aynı dönemlerde yangında prim üretimi ise yüzde 12'den yüzde 15'lere yükseldi. Bu dönemde sağlık harcamalarındaki yükselişin etkisiyle sağlık tarafında da yüzde 3'lük bir artış söz konusu."