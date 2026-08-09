Ekonomiye 2.9 trilyon lira kredi desteği

Akbank
'ın 2026 yılı ikinci çeyrek finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, "Jeopolitik gelişmelere bağlı dalgalanmaların yaşandığı bu süreçte Akbank ve Türk bankacılık sektörü, her zaman olduğu gibi, ülke ekonomisini güçlü bir biçimde desteklemeyi sürdürdü" dedi. Gür, açıklamalarına şöyle devam etti: "2026 yılının ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 2 trilyon 233 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 913 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 511 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 4 trilyon 12 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 16.4 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektöre destek olmayı sürdürdük. Bankamız yılın ilk yarısında 12 milyar 623 milyon TL vergi gideri sonrası 34 milyar 333 milyon TL konsolide net kâr elde etti."