Ekonomiye destek 5.8 trilyonu aştı

Bankacılık sektörünün birçok alanında açık ara lideri olan Ziraat Bankası, 2025 yılında da güçlü finansal performansını sürdürerek ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan stratejik alanlara odaklanmaya devam etti. Aktif büyüklüğünü yüzde 57 artırarak 8.5 trilyon lira seviyesine ulaştıran banka, öz kaynaklarında sağladığı yüzde 55 büyümeyle bilanço dengesinden taviz vermeden güçlü finansal yapısını korudu. Banka aktif büyüklük, toplam krediler, mevduat, özkaynaklar, net kâr, tarım kredileri, ihracat kredileri, dış ticaretin finansmanı, yurt dışı finansman temini, aktif dijital müşteri, konut kredileri ile nakdi ve gayrinakdi kurumsal krediler alanlarında sektör liderliğini sürdürdü.

161 MİLYAR TL NET KÂR

2025'te bankanın bilanço büyüklüğü 200 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Ziraat Finans Grubu'nun konsolide bilanço büyüklüğü ise 218 milyar doların üzerine çıktı. Banka, geçen yıl sonunda 161 milyar lira net kâr elde etti. Bankanın ekonomiye sağladığı finansman desteği nakdi kredilerdeki yüzde 48'lik artışla 4.2 trilyon liraya, gayrinakdi kredilerde yüzde 51 artışla 1.6 trilyon liraya yükselerek, toplam 5.8 trilyon lirayı aştı.

KREDİNİN % 84'Ü REEL SEKTÖRE

Banka etkin kredi süreçleri ile kredi portföyünü büyütürken, aktif kalitesini korumaya devam etti. Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu, TL odaklı kredi politikaları çerçevesinde nakdi kredilerin yüzde 60'tan fazlası TL kredilerden oluştu. Nakdi kredilerinin yüzde 84'ünü reel sektöre kullandıran banka, başta tarım, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere tüm sektörlere güçlü destek sağladı.

TARIMA 830 MİLYAR TL

Ziraat Bankası, tarım ekosisteminin en güçlü destekçisi olarak yalnızca kredi sağlayan bir finans kurumu olmanın ötesinde, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olan tarım sektörünün stratejik paydaşlarından biri olmayı sürdürdü. Tarımın finansmanı kesintisiz olarak yıl boyunca devam etti ve tarım kredileri 830 milyar lirayı aştı. KOBİ'lerin finansmanına özel önem veren banka, KGF, İGE ve KOSGEB işbirlikleri, uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan kaynaklar ve sektörel ihtiyaçlara uygun finansman paketleriyle esnafa, üretici ve ihracatçı firmalara uygun koşullarda destek sağlamayı sürdürdü.

İHRACATIN DÖRTTE BİRİNE ARACILIK

Ziraat Bankası, 145 ülkede 1.789 bankayla kurulan Türkiye'nin en yaygın muhabir bankacılık ağı ve 20 ülkedeki iştirak banka ve şube yapılanması sayesinde müşterilerinin küresel pazarlara erişimini destekledi. Dış ticaret işlemlerindeki payını yüzde 19'un üzerine çıkaran banka, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 25'ine aracılık etti. Ziraat Bankası, stratejik coğrafyalarda büyüme hedefi doğrultusunda yurt dışı hizmet ağını genişletmeye devam etti. Arnavutluk Merkez Bankası'ndan kuruluş izni alınmış olan Tiran şubesi kısa süre içerisinde faaliyete geçecek. Bu adımla birlikte Ziraat Finans Grubu'nun faaliyet gösterdiği ülke sayısı 21'e ulaşacak. Bankanın, kaynak yapısını çeşitlendirmek amacıyla 2025 yılı Nisan ve Ekim aylarında toplam 2.8 milyar dolar tutarında sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredileri temin ederken, seküritizasyon, post finansman, ikili anlaşmalar, repo, Eurobond ihracı ve banka mevduatı gibi ürünlerle de yurt dışından sağlanan kaynak büyüklüğünü 30 milyar dolar seviyesine ulaştırdı. Türkiye'de dijital kanallardan gerçekleşen her 5 işlemden biri bankanın dijital kanalları üzerinden yapılırken, aktif dijital müşteri sayısı yaklaşık 25 milyona ulaştı.



HEDEFİMİZ, BÖLGEMİZDE DE LİDER BANKA OLMAK

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, aktif büyüklükten kredilere, mevduattan özkaynaklara kadar birçok alanda birinciliği sürdürdüklerini belirterek, "Reel sektörü, üretimi, ihracatı ve özellikle tarımı desteklemeye devam ederken, yurt dışı yapılanmamızı da stratejimizin bir parçası olarak güçlendiriyoruz. Ziraat Bankası olarak hedefimiz, yalnızca Türkiye'de değil bölgemizde de lider banka olmaktır. Güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile Ziraat'i bölgesinin referans bankası ve markası haline getirmekte kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.