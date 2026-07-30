Ekonomiye güvende iyimser tablo! TÜİK açıkladı, endeks 100 sınırına dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi, Haziran ayında 98,9 seviyesinde bulunurken, Temmuz ayında yüzde 0,9 artışla 99,8 değerine yükseldi.

Böylece ekonomik güven endeksi, ekonomide iyimserliği ifade eden 100 puan sınırına bir adım daha yaklaştı.