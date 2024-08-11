Ekonomiye ilk 6 ayda 185.3 milyarlık katkı

Türkiye Finans, yılın ilk altı ayında ülke ekonomisine 145.5 milyar lira nakdi ve 39.8 milyar lira gayri nakdi olmak üzere toplam 185.3 milyar liralık katkı sundu. Banka, yasal öz kaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10.8 artırarak 30.9 milyar liraya ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 21.4 olarak gerçekleşti. Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, "181.6 milyar liraya ulaştırdığımız fon kaynağımızdan sağladığımız finansmanı geçen yıl sonuna göre yüzde 19 artırdık" dedi.