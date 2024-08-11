Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ekonomiye ilk 6 ayda 185.3 milyarlık katkı
Giriş Tarihi: 11.8.2024

Ekonomiye ilk 6 ayda 185.3 milyarlık katkı

Ekonomiye ilk 6 ayda 185.3 milyarlık katkı
Türkiye Finans, yılın ilk altı ayında ülke ekonomisine 145.5 milyar lira nakdi ve 39.8 milyar lira gayri nakdi olmak üzere toplam 185.3 milyar liralık katkı sundu. Banka, yasal öz kaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10.8 artırarak 30.9 milyar liraya ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 21.4 olarak gerçekleşti. Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, "181.6 milyar liraya ulaştırdığımız fon kaynağımızdan sağladığımız finansmanı geçen yıl sonuna göre yüzde 19 artırdık" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomiye ilk 6 ayda 185.3 milyarlık katkı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA