Ekonomiye katkısını %75 artırdı

Emlak Katılım'ın yılın ilk yarısındaki net karı 8.9 milyar lira oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, 2026'nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, faaliyet alanlarını çeşitlendirmeye devam eden şirket, etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle sürdürülebilir büyümesini desteklerken mali yapısını daha da güçlendirdi. Şirketin Türkiye ekonomisine katkısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75 artışla 362 milyar lira olarak kaydedildi. Emlak Katılım'ın net karı bu yılın ilk yarısında 2025'in ilk 6 ayına göre yüzde 17 artışla 8.9 milyar liraya çıktı. Aktif büyüklüğünü yüzde 56 artışla 464 milyar liraya ulaştıran şirket, toplanan fonlarını yüzde 53 artışla 344 milyar liraya yükseltti. Emlak Katılım'ın kullandırılan fon büyümesi aynı dönemde yüzde 89 düzeyinde gerçekleşti. Şirket, yüzde 17.80'lik sermaye yeterliliği oranıyla da sektördeki konumunu pekiştirdi.

ÖZ KAYNAK KÂRLILIĞI

Sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen operasyonel faaliyetleri sayesinde Emlak Katılım'ın 2026'nın ilk yarısında öz kaynak karlılığı yüzde 48.70 oldu. Şirketin 2026'nın ikinci çeyreğinde yurt içinde ihraç ettiği kira sertifikası hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 155'lik artışla 26.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Banka, aracılığını üstlendiği şirket sukuku ihraçlarında yılın ikinci çeyreğinde 12.3 milyar liralık ihraç gerçekleştirdi. Emlak Katılım, dolaşımdaki 15.5 milyar lira tutarındaki sukuk bakiyesiyle yüzde 17'lik pazar payını korudu.