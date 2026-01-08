Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kamuda boş kadrolara kura ile alım yapılacak! İşte son başvuru tarihi
Giriş Tarihi: 8.01.2026 12:11

EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kamuda boş kadrolara kura ile alım yapılacak! İşte son başvuru tarihi

Kamuda boş kadrolar için kura ile alım süreci başladı. ÖSYM EKPSS 2026 tercih kılavuzunu yayımladı. İşte son başvuru tarihi ve yöntemi...

AA Ekonomi
EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kamuda boş kadrolara kura ile alım yapılacak! İşte son başvuru tarihi
  • ABONE OL

Yeni yılda kamuda istihdam süreci hızla devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme için tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile yapılacak alımlar için kılavuzu yayımladı.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde, "2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

KURA İLE BOŞ KADROLARA ALIM YAPILACAK

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE SON TARİHİ

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kamuda boş kadrolara kura ile alım yapılacak! İşte son başvuru tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz