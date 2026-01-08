EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kamuda boş kadrolara kura ile alım yapılacak! İşte son başvuru tarihi

Yeni yılda kamuda istihdam süreci hızla devam ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme için tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile yapılacak alımlar için kılavuzu yayımladı.
EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde, "2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.
BAŞVURU YÖNTEMİ VE SON TARİHİ
Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Tercih işlemleri, 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek.