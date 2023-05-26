Eksik prim borcu olana yeni fırsat

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu, primini kendi ödeyenler de süre uzatımıyla ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek.Cumhurbaşkanı Kararı'yla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı. Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi. Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı.Kararla, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış oldu. Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenlerin enflasyon farklarının yüzde 90'ı silinecek. Süre ertelemesi, tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçlarını kapsıyor.EYT'denyararlanmak isteyen isteğe bağlı sigortalıların yapılandırma başvurusunu kaçırmaması gerekiyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesinde SSK'lı olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyordu. Daha sonra sadece Bağ-Kur statüsünde isteğe bağlı sigorta uygulamasına geçildi. 2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor. Bu sürede ödenmeyen süreler sigortalılık süresinden sayılmıyor. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendi yatırıp Mart ayında başvuranların Nisan 2002'den sonraki aylara ait prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Mayıs ayında başvuru yapanlar Haziran 2022 ayından sonraki primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Kısmi süreli çalışanların primlerini normalde aynı ay içinde tamamlaması gerekiyor. Yarım gün çalışanlar son bir yıl içinde ödenmeyen primlerini 12 ay kuralına uygun olarak başvurmaları halinde yapılandırma hakkından yararlanabilecek.