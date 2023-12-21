Ekşi’ye Brezilya Devlet Nişanı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye ve Brezilya arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olarak "Rio Branco Devlet Nişanı" ile onurlandırıldı. Ekşi, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkı ve pandemi döneminde gösterdiği özverili çalışmaları neticesinde bu ödüle layık görüldü. Çırağan Sarayı'nda yapılan törende, Devlet Nişanı, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia tarafından Ekşi'ye takdim edildi. Ekşi, "Bu nişanı, pandemi döneminde herkesin sokağa çıkmaktan korktuğu bir ortamda ameliyat elbiseleri ile görevlerini gerçekleştiren ekiplerimiz, aynı gayretle çalışan 80 binden fazla çalışma arkadaşım ve paydaşlarımız adına alıyorum" dedi. Büyükelçi Ceglia ise Brezilya ile Türkiye arasındaki ilişkinin geliştirilmesindeki üstün gayretlerinden dolayı "komutan" rütbesiyle Rio Branco nişanına layık görülen Ekşi'yi tebrik etti. Ceglia, bu nişanla ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.