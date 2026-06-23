El Nino’nun maliyeti 5 trilyon dolara çıkabilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde dünyanın dört bir yanında insanların hayatına dokunacak sonuçlar almayı ve iklim eylemine katılımın değerini herkes için görünür kılmayı hedeflediklerini bildirdi. Bakan Kurum, "Londra İklim Eylem Haftası" kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İklim İnovasyon Forumu"nun açılış oturumunda konuştu. Bakan Kurum, ülkelerin, sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayı tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu, araştırmaların El Nino'nun yaklaşık 5 trilyon dolarlık maliyete yol açabildiğini ortaya koyduğunu aktardı. Bu yılın, kayıtlara geçen en maliyetli El Nino yılı olabileceğine işaret eden Kurum, üstelik bu hesaplamaya, en ağır bedel olan can kayıplarının henüz dahil edilmediğini dile getirdi. COP31 Başkanlığı olarak, elektrifikasyon konusunda küresel tartışma başlatmak istediklerini, bu tartışmayı da 2035'e kadar nihai enerji tüketiminin yüzde 35'inin elektrikten karşılanması hedefi etrafında şekillendirmeyi amaçladıklarını aktaran Kurum, "2035'e kadar yüzde 35" hedefi, ulaşımda, binalarda ve sanayide elektrifikasyonun hızlandırılmasıyla hayata geçirilecek" dedi.

ATIK AZALTILACAK

Atık sektörünün, insan kaynaklı metan emisyonlarının yüzde 20'sinden sorumlu olduğuna dikkat çeken Kurum, "2035'e kadar atık üretimindeki artışı yarıya indirmeyi amaçlayan küresel hedef ortaya koyduk" dedi. Kurum, enerji verimliliğinin, halihazırda enerji dönüşümünün en temel unsurlarından biri olarak kabul edildiğini aktararak, "COP31'de, bina sektöründe enerji tüketim yoğunluğunun 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltılmasına yönelik hedefi ele almak istiyoruz" dedi.