Elazığ Belediyesi jeotermal sera sahasında topraksız tarıma başladı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın istihdam ve kalkınmaya yönelik projeleri arasında yer alan ve Cip Köyü jeotermal sera sahasında 15 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanan sera projesinin ilk etap çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak fide ve topraksız tarıma hazır duruma getirildi. 900 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı idari bina ve torf deposunun yer aldığı 3 dönümü topraksız tarım ve 7 dönümü fidelik olmak üzere 10 dönümlük kapalı alana sahip jeotermal sera alanının; çelik konstrüksiyon, polikarbon kaplama, havalandırma sistemi, sineklik sistemi, ısı perdesi çalışmaları, yürüyüş yolları, drenaj sistemi ve naylonlama çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlanarak kullanıma hazır duruma getirildi.

"İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARINA YAKIN ZAMANDA BAŞLANACAK"

Şehrin yarınlarına hizmet edecek projeleri sırasıyla hayata geçirdiklerini aktaran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, özellikle istihdam ve turizm açısından önem arzeden jeotermal sera çalışmalarının Elazığ için çok değerli olduğunu kaydetti. 15 bin metrekarelik alan üzerinde sürdürülen sera projesi ilk etap çalışmalarının hızlı bir çalışmanın neticesinde tamamlandığını ve topraksız tarımla sebze üretimine hazır hale getirildiğini kaydetti.

İKİNCİ SONDAJ KUYUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

MTA Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda 2 bin metreden çıkarılan ve il turizmine büyük katkı sağlayacak termal su kaynağının değerlendirilmesi doğrultusunda hayata geçirilen proje ile her yıl ortalama 20 milyon fide ve 90 ton domates üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Şerifoğulları, ilk üretimdeki fidelerin dörtte birini ise vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını kaydetti. Ayrıca MTA ile yapılan 2. Protokol çerçevesinde ise yaklaşık maliyeti 20 milyon TL olan 2. kuyu çalışmasının da tamamlandığını açıklayan Başkan Şerifoğulları, bu kuyunun da yine reenjeksiyon kuyusu olarak kullanılacağını aktardı. Projenin devamı olan ikinci etap çalışmalarına ise 2023 yılı içerisinde başlayacaklarını kaydeden Başkan Şerifoğulları, ikinci etapta da 30 bin metrekarelik yeni bir sera alanı daha oluşturarak hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunacaklarını ifade etti.