Elektrifikasyon altyapısına 200 milyar dolar yatırım

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TÜRKİYE'NİN 2035 hedefleri kapsamında elektrifikasyon altyapısı ile rüzgâr, güneş ve nükleer enerji alanlarında yaklaşık 200 milyar dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile APLUS Enerji işbirliğinde hazırlanan "Enerji Sektör Raporu 2026"da Türkiye'nin yol haritası paylaşıldı. Türkiye'nin 2035'e kadar rüzgar ve güneşteki toplam kurulu gücünü 120 gigavata ulaştırmayı hedeflediği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Yenilenebilir enerji kapasitesinin hızla artması, şebeke modernizasyonu, enerji verimliliği, depolama ve yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi, Türkiye'de yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor" dedi.