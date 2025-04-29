Elektriği kesilen Avrupa’nın imdadına Türkiye yetişiyor

İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı kesimlerini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintileri, Avrupa genelinde büyük kaosa yol açtı. Avrupalı yetkililer kesintilerin sebebini tam olarak açıklayamazken siber saldırı ve "İndüklenmiş atmosferik titreşim" yani ani hava değişimi kaynaklı manyetik salınımların kesintiye sebep olduğu tahminleri üzerinde durduklarını açıkladı. Avrupa'nın yaşadığı bu kaos, Türkiye'nin enerjide güvenli liman olarak AB için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji arz güvenliğinde yenilenebilir, nükleer, uluslararası elektrik hatları gibi son dönemde sağladığı çeşitlilikle kendi enerjisini garantiye alan Türkiye, şimdi de Avrupa için güvenli liman olmaya hazırlanıyor. Mevcutta Bulgaristan ve Yunanistan enterkonnekte hatları ile Avrupa ile elektrik ticareti yapabilecek altyapıya sahip olan Türkiye, şimdi ise Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan Hükümetleri ile imzaladığı "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında bölgeye elektrik ihracatında kritik bir rol üstlenecek. Böylece Avrupa, bugün yaşadığı kesintilerini bir daha yaşamamak için kendini garantiye alacağı gibi Türkiye ise enerji merkezi olma hedefinde Avrupa'nın imdadına yetişecek. Öte yandan Türkiye, doğu ve güney kesiminde ise Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye ile sahip olduğu enterkonnekte hatları ile bu ülkelerle de elektrik ticareti yapabilecek kapasiteye sahip bulunuyor.

YENİLENEBİLİRDE ATAĞA GEÇİLDİ

Türkiye ise Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde yenilenebilir enerji yatırımlarını artırırken, kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarının oranını yüzde 60, yerli kaynaklı kurulu gücü ise yüzde 70'in üzerine çıkardı. Böylelikle, Türkiye'nin 7 bölgesindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu gücü mart sonunda 70 bin 879 megavat olarak gerçekleşti. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine katkı sunan santral sayısı 34 bin 467'ye ulaştı. Güneş enerjisi santrallerinin sayısı 32 bin 882, rüzgâr santrallerinin 376, jeotermal enerji santrallerinin 66, biyokütle santrallerinin 376, barajlı santrallerin 147 ve akarsu santrallerinin sayısı 620 olarak hesaplandı.

İLK REAKTÖR BU YIL DEVREDE

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu'nun ilk reaktörünün bu yılsonu devreye alınması planlanıyor. Dört güç ünitesinden oluşan Akkuyu NGS'de ilk reaktörde tamamlanma oranı yüzde 95'e ulaştı. İlk reaktörün bu yıl devreye alınmasından sonra geriye kalan üç reaktör ise 2028 yılına kadar tamamlanacak. Buradan üretilecek elektrik İstanbul gibi büyük bir megakentin elektrik enerjisinin tümünü, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ise yüzde 10'unu karşılayacak.

BİZDE SIKINTI YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin Avrupa'daki elektrik kesintilerine ilişkin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsatan Bayraktar, hâlâ söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız" ifadelerini kullandı. Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgâr ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, büyük çaplı bir şey" dedi.