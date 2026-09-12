Elektriğin TANAP’ı geliyor

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'ı bir araya getiren Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan- Türkiye Enerji Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi'ni "Elektriğin TANAP'ı" olarak adlandırdığını belirterek, "Bu önemli projeyi yalnızca bir altyapı projesi olarak görmüyoruz, karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bölgesel enerji işbirliğinin temelini oluşturan stratejik bir adım olarak görüyoruz" dedi. Bayraktar, projenin mümkün olan en kısa sürede bir sonraki aşamaya taşınmasını arzu ettiklerini belirterek, "COP31

Antalya'da bu projeyle ilgili önemli bir imza sürecini, belki devlet başkanlarımızın veya bizlerin imza edeceği bir hükümetlerarası anlaşmayla da bunu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

NAHÇIVAN'DAN ELEKTRİK

Bakan Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Interkonneksiyon Projesi kapsamında da ilk çalışmaların tamamlandığını ve ilgili kurumların teknik değerlendirmeleri sonucunda en uygulanabilir seçeneğin belirlendiğini ifade ederek, sistem işletmecileri tarafından yürütülen ilave fizibilite çalışmalarının tamamlanmasıyla projenin teknik açıdan daha da olgunlaşacağını kaydetti. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da Azerbaycan-Türkiye enerji işbirliğinin petrol ve doğal gaz projelerinin yanı sıra elektrik ve yeşil enerji alanlarında da genişletilmesinin hedeflendiğini belirterek, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik aktarımına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Şahbazov, "Zengezur koridoru üzerinden Nahçıvan ve Türkiye ile elektrik bağlantısının oluşturulması öngörülmektedir" dedi.

ÜÇ PROJE GÜNDEMDE

Forumun ardından iki bakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinde elektriğin daha fazla öne çıkmaya başladığını bildirerek "Üç proje hakkında çalışıyoruz. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi, dörtlü yeşil enerji koridoru ve belki bizim de parçası olacağımız Karadeniz'in altından Avrupa'ya gidecek elektrik iletim hattı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör