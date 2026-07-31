Elektrik kurulu gücümüz 126 bin megavatı geçti

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, haziran sonu itibarıyla 126 bin 113 megavata ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, elektrik kurulu gücünde güneşin payı da 27 bin 210 megavat ile yüzde 21.6'ya çıktı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, haziranda yükselişine devam etti ve 126 bin 113 megavata yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62.7'sine karşılık gelen 79 bin 62 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71.9 olarak kayıtlara geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde yakaladığımız ivme, ülkemizin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

DÖNÜŞÜMÜN NET GÖSTERGESİ OLDU

Bakan Bayraktar, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde yakalanan ivmeye dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Kurulu gücümüzü daha da yukarılara taşıyarak 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Elektrik kurulu gücümüz, haziran ayı itibarıyla 126 bin megavatı geride bırakarak önemli bir eşiği aştı. Aynı dönemde güneşin payı 27 bin 210 megavat ile yüzde 21.6'ya ulaşırken güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise haziranda yüzde 33.7'lik pay ile 42 bin 491 megavata çıkmış oldu. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde yakaladığımız ivme, ülkemizin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesidir."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör