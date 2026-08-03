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Giriş Tarihi: 3.08.2026 11:25

Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği!

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 17 elektrik üretim santraline haziran ayı için 1 milyar 10 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

AA
Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği!
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Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bu mekanizma kapsamında doğal gaz yakıtlı 17 elektrik üretim santraline haziran ayı için toplam 1 milyar 10 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 10 santrale, santral başına 70 milyon 700 bin lira olarak yapılacak. En düşük ödeme ise 1 milyon 705 bin 109 lira 92 kuruş olacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TEİAŞ #DOĞAL GAZ #ELEKTRİK #DESTEK

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Elektrik santrallerine kapasite mekanizması desteği!
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