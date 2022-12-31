Elektrik tesisleri proje işlemlerinde 2023 için yetki sahibi kurumlar belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sayfasında yer alan duyuruya göre, elektrik tesisleri proje onay, kabul ve tutanak onay işlemlerine yönelik kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesi düzenlendi. Buna göre, ilgili kurum ve kuruluşlarca proje onayı yapılmış elektrik tesislerinin tesis kabul ve tutanak onay işlemi de projeyi onaylayan kurum ve kuruluş tarafından yapılacak.

Onaylanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmuş olan ancak ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 1 Ocak 2023'ten önce onay işlemleri tamamlanmayan projeler yeni yetkilendirme tablosunda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanacak.