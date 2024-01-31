Elektrik üretimi artış gösterdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2023 kasım ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,8'i ithal kömür santralleri, yüzde 18,9'u doğal gaz santralleri, yüzde 16,8'i hidroelektrik santralleri, yüzde 13,9'u linyit santralleri, yüzde 13,3'ü rüzgar enerjisi santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 24 milyon 845 bin 997 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 5,5 artarak 20 milyon 164 bin 368 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 44,8'i sanayi, yüzde 24,5'i mesken, yüzde 25,1'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,6, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 49 milyon 695 bin 889'a ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,9, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,7, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,6 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,1, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 11,9 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,8 artarak 95 bin 821 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,3'ünü doğal gaz santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,1'ini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 10,8'ini ithal kömür, yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.