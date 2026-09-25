Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüksek hızlı şarj için kritik adım atıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj altyapısında depolama sistemlerinin kullanımını genişleten yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre şarj istasyonlarına bütünleşik elektrik depolama tesisleri, şarj istasyonunun anlaşma gücünden daha yüksek araç şarj gücünde kurulabilecek.
Böylece özellikle yüksek güçlü şarj istasyonlarında, şebeke bağlantı kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulmadan doğrudan elektrik depolama sistemlerinden yararlanılarak şarj hizmeti sunulabilmesinin önü açıldı.
ÖNCEKİ UYGULAMADA GÜÇ SINIRI VARDI
EPDK'nin açıklamasına göre önceki uygulamada, şarj istasyonuna bütünleşik olarak kurulabilecek depolama tesisinin kurulu gücü tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlıydı.
Bu durum özellikle yüksek güçlü şarj istasyonlarında depolama yatırımlarının, şarj altyapısının ihtiyaç duyduğu gücü karşılamada etkin kullanılmasını sınırlandırabiliyordu.
Yeni düzenlemeyle anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücünde depolama tesisi kurmak isteyen ve şarj ünitesini de bu tesisle beslemek isteyen işletmelere imkan sağlandı.
Şebeke güvenliğinin korunması amacıyla ise şebekeye enerji verilmesini önleyen ve şebekeden enerji çekilmesinde mevcut anlaşma gücünün aşılmasını engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemlerinin kurulması şartı getirildi.
ŞEBEKE YATIRIMLARINA ALTERNATİF OLACAK
Depolama entegreli şarj istasyonlarının yaygınlaşmasının, her lokasyonda yüksek maliyetli şebeke yatırımı yapılmasını zorunlu olmaktan çıkarabilecek bir alternatif oluşturması bekleniyor.
Özellikle yeni trafo ve bağlantı yatırımlarının yüksek maliyetli olduğu veya anlık ve dönemlik şarj ihtiyacının yüksek olduğu, şarj kuyruklarının oluştuğu lokasyonlarda depolama sistemlerinin kullanılması yatırımların hayata geçirilmesini ve kullanıcılara hizmet sunulmasını kolaylaştırabilecek.
Bu modelin mevcut elektrik dağıtım altyapısının daha etkin kullanılmasına da katkı sağlaması öngörülüyor.
Şarj talebinin yüksek olduğu kısa süreli dönemlerde depolama sistemlerinin devreye girmesi, şebekeden çekilen gücün anlaşma gücü içerisinde tutulmasına yardımcı olurken, şarj istasyonlarının daha yüksek kurulu güçte şarj ekipmanlarına sahip olabilmesine imkan tanıyacak.
AYNI ANDA DAHA FAZLA ARAÇ ŞARJ EDİLEBİLECEK
Örneğin anlaşma gücü, yüksek güçlü şarj istasyonunun toplam anlık talebini karşılamaya yeterli olmayan bir lokasyonda depolama sistemi düşük talep dönemlerinde şebekeden enerji depolayabilecek. Şarj talebinin yükseldiği dönemlerde ise depolanan enerji şarj işlemine destek olacak.
Böylece aynı anda birden fazla aracın yüksek güçte şarj edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek ilave güç ihtiyacının depolama sistemi üzerinden karşılanabilmesi mümkün hale gelecek.
Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla özellikle otoyollar, dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları ve yoğun kullanılan ticari alanlarda yüksek güçlü şarj altyapısına olan ihtiyaç da artıyor.
Bu istasyonların şebekeye bağlanabilmesi için gerekli kapasitenin oluşturulması bazı lokasyonlarda yeni şebeke ve trafo yatırımlarını gündeme getirirken, depolama sistemlerinin şarj istasyonlarıyla birlikte kullanılması bu noktada alternatif bir çözüm sunuyor.
YÜKSEK GÜÇLÜ ŞARJ İSTASYONLARININ ÖNÜ AÇILACAK
Yeni düzenlemenin özellikle yüksek güçlü şarj istasyonlarının yaygınlaşması bakımından yatırım esnekliği sağlaması bekleniyor.
Şarj ağı işletmecileri, lokasyonun şebeke bağlantı kapasitesi, yatırım maliyeti ve şarj talebini birlikte değerlendirerek şebeke kapasitesinin artırılması ile depolama yatırımı arasında daha etkin bir tercih yapabilecek.
Böylece elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu hızlı ve yüksek güçlü şarj altyapısının, şebekenin mevcut kapasitesi ve yatırım koşulları dikkate alınarak daha fazla lokasyonda kurulabilmesinin önü açılmış olacak.
Yeni uygulama, elektrikli araç şarj altyapısı ile elektrik depolama teknolojilerinin birlikte kullanılmasını teşvik ederken, şarj istasyonlarının şebekeye entegrasyonunda daha esnek ve yatırım açısından uygulanabilir bir modelin oluşmasına katkı sağlayacak.