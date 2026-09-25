Elektrikli araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüksek hızlı şarj için kritik adım atıldı

ŞEBEKE YATIRIMLARINA ALTERNATİF OLACAK

Depolama entegreli şarj istasyonlarının yaygınlaşmasının, her lokasyonda yüksek maliyetli şebeke yatırımı yapılmasını zorunlu olmaktan çıkarabilecek bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Özellikle yeni trafo ve bağlantı yatırımlarının yüksek maliyetli olduğu veya anlık ve dönemlik şarj ihtiyacının yüksek olduğu, şarj kuyruklarının oluştuğu lokasyonlarda depolama sistemlerinin kullanılması yatırımların hayata geçirilmesini ve kullanıcılara hizmet sunulmasını kolaylaştırabilecek.

Bu modelin mevcut elektrik dağıtım altyapısının daha etkin kullanılmasına da katkı sağlaması öngörülüyor.

Şarj talebinin yüksek olduğu kısa süreli dönemlerde depolama sistemlerinin devreye girmesi, şebekeden çekilen gücün anlaşma gücü içerisinde tutulmasına yardımcı olurken, şarj istasyonlarının daha yüksek kurulu güçte şarj ekipmanlarına sahip olabilmesine imkan tanıyacak.