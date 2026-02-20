Elektrikli araç şarjında yüzde 60 avantaj! EPDK düzenlemesiyle fiyat ve maliyetlerin azalması bekleniyor

AC VE DC ÜNİTELERDE TEK FİYAT UYGULAMASI

Düzenlemeye göre işletmeciler, AC (yavaş şarj) ve DC (hızlı şarj) üniteleri için ayrı ayrı ancak tek fiyat belirlemekle yükümlü olacak. Böylece kullanıcılar karmaşık ve değişken tarife yapıları yerine daha net, karşılaştırılabilir ve öngörülebilir bir ücret sistemiyle karşılaşacak.

1 Temmuz 2026'dan itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj ünitelerinde kredi kartı entegrasyonu zorunlu hale getirilecek. Bu adımla ödeme süreçlerinin kolaylaştırılması ve kullanıcı erişiminin artırılması hedefleniyor.

TALEBİN DÜŞÜK OLDUĞU SAATLERDE İNDİRİM

Yeni düzenleme şirketlere belirli saatlerde veya belirli lokasyonlarda indirim uygulama imkânı tanıyor. Özellikle talebin düşük olduğu zaman dilimlerinde daha avantajlı fiyatların oluşması beklenirken, bu esneklikle birlikte piyasada rekabetin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Mevcut aşamada tavan fiyat uygulaması gündemde bulunmuyor. Serbest piyasa dengesi içinde fiyat oluşumunun esas alındığı vurgulanırken, piyasa dengesinin bozulması veya hizmet sürekliliğinin riske girmesi halinde tavan fiyat seçeneğinin de değerlendirilebileceği ifade ediliyor.