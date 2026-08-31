Elektrikli araçta hedef büyüttü

Otomotiv dünyasında yaşanan elektrikli dönüşüm, markaların gelecek stratejilerine de yansıyor. Elektrikli dönüşüm konusunda iddialı markalardan Hyundai Motor, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarını beş yılda 116 bin adetten 2030'a kadar 420 bin adedin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Hyundai, 2033'e kadar toplam satışları içindeki elektrikli araçların payını yüzde 23'ten yüzde 60'a çıkarmayı planlıyor. Hyundai bu hedefe ulaşmak için Avrupa'da pazarın yüzde 85'ini tamamen elektrikli bir portföy ile kapsayacak ve beş adet tamamen yeni SUV ve hafif ticari araç sunacak. Türkiye'de üretimine geçtiğimiz günlerde başlanan Ioniq 3 ise ekimde yollara çıkacak.

YENİ B-SUV GELİYOR

Kuzey Amerika'da 58, Kore'de 49, Avrupa'da 41, Hindistan'da 26 ve Çin'de 22 modelin lansmanının gerçekleştirilmesi amaçlanırken; bu araçların çoğu yeni Elantra, Ioniq 3, Yeni Tucson ve Tucson Hybrid, Santa Fe Erev gibi tamamen yeni ürünlerden oluşacak. Hindistan için ise tamamen yeni bir A segmenti elektrikli SUV planlanırken aynı zamanda yeni bir global B segmenti SUV ve Avrupa için tamamen yeni bir B segmenti SUV tanıtılacak.



100'DEN FAZLA YENİ MODEL

HYUNDAI Motor Company, 2026 CEO Yatırımcı Günü'nde, markanın 2030'a kadar global satışlarda 5.55 milyon adede ulaşma hedefini güçlendirirken, işletme genelinde kâlılığı da artırmayı amaçladığını açıkladı. Hyundai Motor Company Başkanı ve CEO'su José Muñoz, yeni yol haritasıyla ilgili, "Temellerimiz hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Hyundai Motor Grubu, üçüncü büyük otomotiv grubu ve ikinci en kârlı grup. Bu da bize yatırım yapabilme olanağı sağlıyor. 2030'a kadar 100'den fazla yeni modeli piyasaya sürerek faaliyet marjımızı yüzde 9'un üzerine çıkaracağız" dedi.



BEŞ ÜLKEDE PAZAR LİDERİ

Brisa'nın Türkiye'de geliştirilip üretilen global lastik markası Lassa, dünya genelinde 6 bini aşkın satış noktasında tüketicilerle buluşuyor. Lassa'nın uluslararası büyümesinde özellikle Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa pazarları önemli rol oynuyor. Marka, Fas, Mısır, Moldova, Özbekistan ve Azerbaycan'da pazar lideri konumuna ulaşırken; Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Libya, Irak ve Tunus'ta da pazarın en güçlü oyuncuları arasında yer alıyor. Yoğun rekabetin yaşandığı Almanya, İtalya, Hırvatistan, Romanya ve Karadağ ise Avrupa'da en çok büyüme kaydedilen pazarlar arasında bulunuyor. Brisa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, "2025'te ihracat pazarlarında 4.7 milyon adet Lassa lastiği satışı gerçekleştirdik. İzmit ve Aksaray fabrikalarımızda ürettiğimiz lastiklerin yüzde 34'ünü ihracat pazarlarına gönderiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör