Elektrikli otobüste ihracatın kilogramı 30 $

SABANCI Holding
ve Skoda Transportation
'ın da hissedarı olan PPF Group
ortaklığında faaliyetlerini sürdüren TEMSA
, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen, üretim, satış ve ihracatta önemli sonuçlara imza attı. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği ilklerle elektrikli araçlar konusundaki öncü rolünü pekiştirdi. 2021'de yaklaşık 2 bin adet araç satışı gerçekleştiren TEMSA, ihracatını yüzde 144 artırdı. 18 ülkeye araç ihracat yaptı. TEMSA'nın teknolojik ürünleriyle, kendi sektöründe katma değerli ihracata da öncülük ettiğini vurgulayan CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu
, "2021 ülke ihracatımızın kilogram birim değeri yaklaşık 1.3 dolar. Bu bizim sektörümüzde 10-11 dolar civarında. TEMSA'nın ihracatına baktığımızda da konvansiyonel araçlarda bu rakam 20 dolar civarındayken elektrikli araçlarda 30 doların dahi üzerine çıkıyor' dedi.