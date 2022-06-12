Elektrikli rekabetine başladı

İLKhibrit modelini 1997'de tanıtan Japon Toyota, bugüne kadar 20 milyon adet civarında hibrit satışı gerçekleştirdi. Dünyada en çok hibrit satışı gerçekleştiren marka oldu. Ürün gamında hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli araçlar olan Toyota, şimdi de yüzde 100 elektrikli modelleriyle atağa geçiyor. Toyota globalde 2025'e kadar yılda 5.5 milyon elektrik motorlu araç satmayı hedefliyor. Bu süreçte ürün gamında 70 model olacak ve bunların 15 adedi sıfır emisyonlulardan oluşacak. Japon marka yüzde 100 elektrikli ilk modeli bZ4X'i Avrupa'da satışa sundu. Bu yıl 6 bin adet üretilmesi planlanan bZ4X, aynı zamanda yeni bZ (beyond zero) sıfır emisyonlu ürün ailesinin ilk modeli. bZ4X'te önden çekişli ve dört çeker elektrik motoru seçenekleri sunuyor. Önden çekişli bZ4X'ün 150 kW elektrikli motoru 204 bg güç ve 266 Nm tork üretiyor. Dört çeker bZ4X ise, önde ve arkada 80 kW motorlarla donatıldı.Markanın ilk elektrikli SUV modeli bZ4X'in bataryası, 150 kW hızlı şarj ile yüzde 80 kapasiteye 60 dakika civarında ulaşılabiliyor. Önden çekişli model, 516 km, dört çeker versiyon ise 470 km menzile sahip. Otomobilin tavanındaki solar panellerin günde 140 akıllı telefon şarjına eşdeğer olmak üzere, 11.7 km menzil sağlayacak şekilde enerji depolayabileceği iddia ediliyor.Türkiye Pazarlama ve Satı CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Toyota'nın çoklu ürün stratejisinin yansımalarını da yakın zamanda Türkiye'de görmeye başlayacağız. Altyapı hazırlıklarımıza devam ediyoruz ve Türkiye'deki lansman çalışmalarımızı Avrupa'daki araç bulunurluğuna bağlı olarak gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli araçlar ile ürün çeşitliliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bugün Türkiye'de 62 bin adedi aşan hibrit müşterilerimizin sayısını yeni sıfır emisyonlu ve düşük emisyonlu modellerle daha da artıracağız" dedi.