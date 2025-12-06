Elektrikli şok cihazıyla denizlerde toplu katliam! Bakanlık kaçak avcılara gerekenin yapıldığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da yapılan denetimlerde elektrik şok cihazıyla yasa dışı avcılık yapan kişiler tespit edildiğini ve bu kişilere 750 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

DENİZLERDE KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denizlerde ve iç sularda kaçak avcılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Ekiplerimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği denetimlerde elektrik şok cihazıyla yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen kişilere, 750 bin lira para cezası uygulandı, ekipmanlara el konuldu." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, ekolojik dengeyi muhafaza etmek için denetimlere aralıksız devam edileceğini vurguladı.