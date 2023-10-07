Elektrikte yüzde 130 artış AUF ile önlendi

Geçtiğimiz yıl küresel enerji hammadde fiyatlarında meydana gelen olağanüstü fiyat artışlarından tüketicilerin korunması ve Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sekteye uğramaması için EPDK tarafından Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) devreye alınmıştı. 18 ay devrede kalan AUF, arzulanan amaca ulaşılması sebebiyle 1 ekim 2023 tarihinde sona erdi ve artık uzatılmaması kararlaştırıldı.



ELEKTRİK ENERJİSİ MALİYETİNDE YÜZDE 200 ARTIŞ ÖNLENDİ



Bu mekanizma ile azami uzlaştırma fiyatları; megavatsaat başına doğal gaz santralleri için, ithal kömürü santralleri için, yerli kömür santralleri için ve yenilenebilir kaynaklı santraller için EPDK tarafından maliyetler değerlendirilerek ayrı ayrı belirlendi. Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark destekleme bedeli olarak kaynak bazlı destekleme havuzunda toplandı. Bu havuzda oluşan gelir de, düzenlemeye tabi bütün tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak tüketicilerin piyasada oluşan artışlardan korunması sağlandı.

AUF elektrik enerjisi maliyetinin yüzde 200'ün üzerinde bir artış göstermesinin önüne geçti.



220 MİLYAR TL VATANDAŞIN CEBİNDE KALDI



1 nisan 2022'de yürürlüğe giren AUF hem üreticiler için hem de tedarikçiler için güçlü bir emniyet sübabı görevi gördü. 18 ay sonunda AUF uygulaması ile elektrik tarifelerinde nihai faturalarda yüzde 130'luk fiyat artışının önüne geçilirken 220 milyar TL'yi bulan bir meblağ da vatandaşların cebinde kaldı.