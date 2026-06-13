ELIE SAAB Ankara’ya taşınıyor

Dünyaca ünlü lüks yaşam markası ELIE SAAB ile Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden Doğan Group, Ankara'da hayata geçirilecek Ankara Residences by ELIE SAAB projesini tanıttı. İki kuleden oluşan projede toplam 198 rezidans yer alıyor. Projede, yaklaşık 126 metrekare ile 521 metrekare arasında değişen rezidans seçenekleri sunuluyor. ELIE SAAB'ın global yaşam ve tasarım yaklaşımını Türkiye'ye taşıyan proje, Ankara'yı uluslararası markalı konut vizyonunun yeni merkezlerinden biri olarak konumlandırmayı hedefliyor. Doğan Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Yıldırım, ELIE SAAB iş birliğinin Ankara ve Türkiye açısından önemli bir uluslararası açılım olduğunu belirterek, "Ankara Residences by ELIE SAAB ile başkentte yeni bir yaşam standardı sunuyoruz" dedi. ELIE SAAB CEO'su Elie Saab Jr. ise Türkiye'nin marka açısından önemli pazar olduğunu söyledi.

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