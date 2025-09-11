Elma ve limon ihracatı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliği ve iç piyasa istikrarını korumak amacıyla elma ve limon ihracatını kayda bağlı ürünler listesine aldı. Konuya ilişkin hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "limon ve tatlı limonlar" ile "elma" ihracı bundan böyle kayıt altına alınacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin yalnızca üretimle değil, dış ticaret politikalarıyla da yakından bağlantılı olduğuna dikkat çekildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, elma ve limonda fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığı tespit edildi. Açıklamada, "Bahse konu durum, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için dış ticaret politikası tedbirlerinin devreye alınmasını gerekli kılmıştır" denildi. Bu kapsamda ihracatın yakından takip edilmesi ve gerektiğinde hızlı tedbir alınabilmesi amacıyla söz konusu ürünler listeye eklendi.

TÜKETİCİ REFAHI

Ticaret Bakanlığı, geçmişte de zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi ürünlerde benzer düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak, bu adımların iç piyasa istikrarının korunmasına ve tüketici refahına hizmet ettiğini kaydetti. Açıklamada, "Spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmediği, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletildiği" vurgulandı. Ayrıca gerektiğinde ithalat politikası enstrümanlarının da devreye alınabileceği ifade edildi.