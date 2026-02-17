Elon Musk düğmeye bastı! X’te hisse ve kripto yatırımı dönemi başlıyor

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'yi roket üreticisi SpaceX ile birleştirme kararının ardından, sosyal medya platformu X finansal hizmetler alanında da önemli bir adım attı. Şirket, kullanıcıları platform içinde tutarak işlem yapmalarını sağlayacak yeni bir dönemin kapısını araladı.

Elon Musk'un yapay zeka laboratuvarı xAI'yi roket şirketi SpaceX ile birleştirme kararının ardından sosyal platform X, "her şeyin uygulaması" (everything app) haline geliyor.

SMART CASHTAGS DÖNEMİ BAŞLADI

X (eski adıyla Twitter), "SMART Cashtags" (Akıllı Cashtag'ler) özelliğini duyurdu. Ürün yöneticisi Nikita Bier tarafından doğrulanan sistemle birlikte kullanıcılar, $TSLA veya $BTC gibi borsa sembollerine tıkladıklarında yalnızca fiyat grafiklerini görmekle kalmayacak, aynı zamanda doğrudan işlem bağlantılarına erişebilecek.

Canlı fiyat verileri ile ilgili gönderiler tek bir panelde birleşirken, X doğrudan bir borsa gibi çalışmayacak. Platform, kullanıcıları harici aracı kurumlara yönlendirerek güvenli işlem yapılmasını sağlayacak.

SÜPER UYGULAMA HEDEFİ

Yeni özellikle birlikte yatırımcılar, piyasayı etkileyen bir haberin ardından başka bir uygulamaya geçmeden saniyeler içinde karar alıp işlem yapabilecek. Bu hamlenin, X'i Asya'daki süper uygulama modeline — özellikle WeChat benzeri yapılara — yaklaştırması bekleniyor.

MANİPÜLASYONA SIFIR TOLERANS

X yönetimi, finansal araçların kötüye kullanımını önlemek için sıkı tedbirler alınacağını duyurdu. Piyasa manipülasyonu, organize taciz ya da spam yoluyla yatırımcıları yanıltmaya çalışan hesaplara karşı sıfır tolerans politikası uygulanacağı vurgulandı.