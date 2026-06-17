Elon Musk’ın dudak uçuklatan serveti hesaplandı

Elon Musk'ın toplam serveti daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı. SpaceX, Tesla ve X'in (eski adıyla Twitter) patronu olan teknoloji devi Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri oldu.

SPACE X DEĞERİNİ KATLADI

Kısa süre önce hisseleri işlem görmeye başlayan SpaceX hızlı bir yükseliş göstermişti. Şirketin piyasa değeri kısa sürede Amazon'u ve kısa süreli olarak Microsoft'u geride bıraktı. SpaceX'in gösterdiği performans Musk'ın parasına para kattı.

100 MİLYAR DOLAR ARTTI

Forbes verilerine göre Musk'ın serveti salı günü saat 10:32 itibarıyla 1,4 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu, bir önceki işlem gününün kapanışına göre 100 milyar dolardan fazla artış anlamına geliyor.

Dünyanın en zengin ikinci ismi Google kurucularından Larry Page OLDU.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör