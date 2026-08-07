Elon Musk’tan 16,8 milyar dolarlık çip hamlesi: Teksas’a yapay zeka çip fabrikası kuruluyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Tesla, yapay zeka alanındaki artan işlem gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük ölçekli bir yarı iletken yatırımı başlatıyor.

SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, Teksas'ın Grimes County bölgesinde kurulacak Terafab çip üretim kompleksine ilk etapta 16,8 milyar dolar kaynak aktarılacak.

TERAFAB, YAPAY ZEKA ÇİP KAPASİTESİNİ ARTIRACAK

Projenin temel amacı, küresel çip arzı ile SpaceX ve Tesla'nın gelecek yıllarda ihtiyaç duyacağı yüksek hesaplama kapasitesi arasındaki farkı azaltmak olarak açıklandı.

SpaceX, şirketlerin yapay zeka uygulamaları için ihtiyaç duyacağı 1 terawattın üzerindeki hesaplama gücüne yönelik çip üretim altyapısını güvence altına almayı hedefliyor.

Şirket, ilerleyen dönemlerde yapılacak genişletme çalışmalarıyla yatırım miktarının daha da artabileceğini belirtirken, tesisin en az 3 bin kişiye istihdam sağlamasının planlandığını duyurdu.

GELİŞMİŞ ÇİPLER TEK MERKEZDE ÜRETİLECEK

Yaklaşık 100 milyon metrekarelik bir alana kurulması planlanan Terafab tesisi, gelişmiş mantık ve bellek çiplerinin üretim, paketleme ve test süreçlerini aynı çatı altında gerçekleştirecek.

Tesiste, Tesla'nın Optimus insansı robotları ve Cybercab araçlarında kullanılacak işlemcilerin yanı sıra, SpaceX'in uzay tabanlı veri merkezleri için yüksek performanslı yapay zeka çipleri de üretilecek.

SPACEX VE TESLA TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI HIZLANDIRIYOR

Elon Musk, Terafab projesinin ABD'ye ileri teknoloji üretim kapasitesi kazandıracağını belirterek, tesisin Teksas'ta yüksek ücretli binlerce yeni iş oluşturacağını ve yapay zeka çiplerinin büyük ölçekte üretimine imkan sağlayacağını ifade etti.

SpaceX, projeyi desteklemek amacıyla bu yılın başlarında fason çip üretim kapasitesini artıran Intel ile iş birliği yapmıştı.

Tesla da nisan ayında Terafab'ın öncüsü olarak görülen Giga Texas tesisinin Kuzey Kampüsü'nde yeni bir araştırma merkezinin temelini atmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör