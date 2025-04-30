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Haberler Ekonomi Haberleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SABAH için yazdı: Emek varsa umut var
Giriş Tarihi: 1.5.2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SABAH için yazdı: Emek varsa umut var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SABAH için yazdı: Emek varsa umut var
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, toplumun üretici gücüne verilen değerin sembolüdür. Emek ve üretim, milletimizin kalkınma hareketinin temellerindendir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, "Bizim siyasetimizin pusulası, alın teridir." Bu anlayışla 1 Mayıs, en başta işçilerin, memurların, üretenlerin ve tüm emekçilerin ortak değeridir. Emek mücadelesi Türkiye'de birçok aşamadan geçmiş, AK Parti hükümetleri de icraatlarında daima emekçilerin yanında olmuştur. Emekçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarını artırmak için sayısız düzenlemeyi hayata geçirdik. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2009 yılında "1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ederek" devrim niteliğinde bir adım attık. Emekçilerin 1 Mayıs'ın resmi tatil yapılması talebini gerçekleştirmek AK Parti iktidarına nasip oldu.
Günümüzde 1 Mayıs, yalnızca ekonomik taleplerin değil, aynı zamanda sosyal hakların, insan onuruna yakışır çalışma koşullarının, yoksulluğun sona erdirilmesinin, çevrenin korunmasının, iklim krizine karşı önlem alınmasının gündeme taşındığı bir zemin oluşturmaktadır.
Bakanlık olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs vesilesiyle 81 ile yaygın çeşitli programlar yaptık. Bir sembol olan 1 Mayıs, ideolojik çatışmaların değil, üretimden gelen ortak sesin günü olmalıdır. Emeğe duyulan saygı; toplumsal huzurun, çalışma barışının ve ekonomik kalkınmanın teminatıdır. Alın teriyle Türkiye'yi büyüten emekçilerimizin Türkiye'nin her yerinde yapacağı barışçıl etkinlikleri tebrik ediyor, tüm emekçilerimizi selamlıyorum.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SABAH için yazdı: Emek varsa umut var
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