Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SABAH için yazdı: Emek varsa umut var

, toplumun üretici gücüneverilen değerin sembolüdür.Emek ve üretim, milletimizinkalkınma hareketinin temellerindendir.CumhurbaşkanımızSn.'ınifade ettiği gibi,Bu anlayışla 1 Mayıs,en başta işçilerin, memurların,üretenlerin ve tümemekçilerin ortak değeridir.Emek mücadelesi Türkiye'debirçok aşamadan geçmiş, AK Partihükümetleri de icraatlarındadaima emekçilerin yanında olmuştur.Emekçilerin ekonomik ve sosyal kazanımlarınıartırmak için sayısız düzenlemeyihayata geçirdik. SaygıdeğerCumhurbaşkanımızın liderliğinde,2009 yılındadevrim niteliğinde biradım attık. Emekçilerin 1 Mayıs'ınresmi tatil yapılması talebini gerçekleştirmekAK Parti iktidarına nasipoldu.Günümüzde 1 Mayıs, yalnızca ekonomiktaleplerin değil, aynı zamandasosyal hakların, insan onurunayakışır çalışma koşullarının, yoksulluğunsona erdirilmesinin, çevreninkorunmasının, iklim krizine karşıönlem alınmasının gündeme taşındığıbir zemin oluşturmaktadır.Bakanlık olarak geçen yıl olduğugibi bu yıl da 1 Mayıs vesilesiyle 81ile yaygın çeşitli programlar yaptık.Emeğeduyulan saygı; toplumsal huzurun,çalışma barışının ve ekonomik kalkınmanınteminatıdır. Alın teriyleTürkiye'yi büyüten emekçilerimizinTürkiye'nin her yerinde yapacağıbarışçıl etkinlikleri tebrik ediyor, tümemekçilerimizi selamlıyorum.