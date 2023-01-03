Emekli maaşı hesaplama ekranı, açıklanan 2023 Ocak zammıyla birlikte milyonların gündemindeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından her fırsatta hatırlatılan enflasyonla mücadele mesajı refah payı ile birleşti ve enflasyona ek zamla birlikte toplamda yüzde 25 zam kararı duyuruldu. Şimdilerde ise vatandaşlar yeni maaşlarını öğrenmek üzere "en düşük 2023 SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, "ne kadar emekli maaşı alırım" sorusunun yanıtı!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.
EMEKLİYE YÜZDE 15,39
6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.
EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI İLE YÜZDE 25'E YÜKSELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 15,39 olarak gelen SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, emekliye zam oranının yüzde 25'e yükseltildiğini açıkladı.
ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ AŞTI
Başkan Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk adım asgari ücret zammı için atıldı. 2023 yılında uygulanacak en düşük net asgari ücret Temmuz ayına göre yüzde 54,7 Ocak 2022'ye göre yüzde 100 artarak 8.506 TL brüt 10.008 TL olarak belirlenerek beklentilerin üzerinde geldi.
Asgari ücret 2023 hem TL bazlı Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı hem de 298 dolardan 455 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.
Asgari ücret sonrası sıra memur ve emekli zammı için yapılacak refah payı zam oranına geldi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ
Asgari ücretin beklentilerin üzerinde enflasyonun rakamlarının çok üzerinde belirlenmesi SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için de hesapları değiştirdi. Başkan Erdoğan, 'Alım gücünü artırın' talimatını vermesi sonrası hükümet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde milyonların gelirini artıracak sosyal refah düzenlemelerini memur ve emekli zammı çerçevesinde gerçekleştirdi.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI İLE BELİRLENDİ
Asgari ücretin enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesi sonrası gözler 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemeye çevrilmişti. Başkan Erdoğan, emekli ve memur zammının 2023 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı.
EMEKLİ ZAMMI 2022'DE TOPLAMDA YÜZDE 78'İ AŞTI
Ocak 2022'de SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,48 olurken, Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası 2022 yılının ilk 6 ayı için enflasyon rakamı yüzde 42,35 oldu. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için doğrudan zam oranı oldu. 2022 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklisi toplam yüzde 78,6 zam aldı.
2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ DEVREYE GİRDİ
Ocak 2022 döneminde en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girdi. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olduğu ortamda sosyal refah düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.
EMEKLİ YÜZDE 9,61 MEMUR YÜZDE 8,53 EK ZAM ALDI
Aralık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber 6 aylık zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lular için kesinleşmişti. Bu rakamların ardından Çalışma Bakanlığı sosyal refah artışları için yaptığı çalışmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sundu ve ek zam ile beraber emekli zammı yüzde 25'e yükseldi. Buna göre, memurlar yüzde 8,53 emekliler ise yüzde 9,61 ek zam almış oldu.