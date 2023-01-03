2022'DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ DEVREYE GİRDİ

Ocak 2022 döneminde en düşük emekli maaşı için sosyal refah düzenlemesi devreye girdi. Yıllık enflasyonun yüzde 36,08 olduğu ortamda sosyal refah düzenlemesi ile en düşük emekli maaşı yüzde 66 yani 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Temmuz döneminde de benzer bir durum söz konusu olarak en düşük emekli maaşı 1.000 TL artışla 3.500 TL'ye çıkarıldı. Böylece en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 133 olarak enflasyonun çok üzerinde gerçekleşti.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Emekli zammı Ocak ve Temmuz ayında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, refah payı hariç Ocak 2023'te Temmuz-Aralık 2022 dönemi arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış yaşayacak.

EMEKLİ YÜZDE 9,61 MEMUR YÜZDE 8,53 EK ZAM ALDI

Aralık enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla beraber 6 aylık zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lular için kesinleşmişti. Bu rakamların ardından Çalışma Bakanlığı sosyal refah artışları için yaptığı çalışmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sundu ve ek zam ile beraber emekli zammı yüzde 25'e yükseldi. Buna göre, memurlar yüzde 8,53 emekliler ise yüzde 9,61 ek zam almış oldu.