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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Emekli maaşlarına yüzde 25 zam

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Emekli maaşlarına yüzde 25 zam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 15.9 milyon emekliye müjdeli haber geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Böylece Emekli sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış oldu. Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak.
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Emekli maaşlarına yüzde 25 zam
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