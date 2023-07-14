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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Emekli ve memur maaş zammı Meclis’ten geçti

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Emekli ve memur maaş zammı Meclis’ten geçti
TBMM Genel Kurulu, milyonlarca memur ve emeklinin dört gözle beklediği maaş zamlarına ilişkin düzenlemeleri onayladı. Kabul edilen torba yasaya göre, bu aydan geçerli olmak üzere tüm memurlara, yüzde 17.55 artışa ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldi. Emekli Sandığı, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına da yüzde 25 zam yapıldı. Bu oran yaklaşık 15.5 milyon SGK, Bağ-Kur ile 2.7 milyon Emekli Sandığı emeklisinin bu ayki maaşlarına yansıtılacak.
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Emekli ve memur maaş zammı Meclis’ten geçti
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