Emekli ve yaşlılar için üç koldan çalışma

Emekli ve yaşlı nüfusa yönelik destekler üç bakanlık üzerinden güçlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları yürüttükleri çalışmalarla emeklilerin gelir güvencesini korumayı, sağlık hizmetlerine hızlı erişimi ve sosyal hayata katılımın artırılmasını amaçlıyor.Çalışma Bakanlığı, emekli aylıklarını enflasyon oranları ve refah payı ile artırırken, Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenen ikramiyeler yıllık toplam 6 bin liraya yükseltildi. 2025 yılı için ilave artış seçenekleri de gündemde tutuluyor. Yeni dönemde ev kadınlarına emeklilik desteği, kültür-sanat, ulaşım ve temel ihtiyaçlarda ülke çapında indirim ağı ile e-Devlet üzerinden yürütülen dijital hizmetlerin daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bakanlık, bankaya gidemeyen emeklilere "evde maaş" uygulamasıyla ödeme kolaylığı sağlıyor. Alo 170 hattında emeklilere öncelikli hizmet sunulurken, 81 ildeki SGK müdürlüklerinde "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" masaları üzerinden bilgi ve işlem desteği veriliyor.Sağlık Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri bireylerin çok yönlü yaşlı değerlendirmeleri kapsamında 20'den fazla parametre üzerinden takip ederek riskleri, erken dönemde belirliyor. Evde Sağlık Hizmetleri sistemiyle yatağa bağımlı, ileri yaş ve ağır kronik hastalığı bulunan kişilere muayene, pansuman, enjeksiyon, tetkik için numune alımı ve nakil koordinasyonu gibi hizmetler ev ortamında sunuluyor. Rapor ve reçeteler ihtiyaç halinde e-Rapor sistemi üzerinden yenilenebiliyor. Bakanlık, emekli, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalık yönetimi, evde sağlık hizmetleri ve erişilebilirlik uygulamalarıyla bütüncül destek sağlıyor.Aile Bakanlığı ise emekli, yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım ve bakım hizmeti veriyor. 2002'de 24 lira düzeyinde olan yaşlı ve engelli aylıkları, 1 Temmuz–31 Aralık 2025 dönemi için yaşlılarda 5 bin 390 lira seviyesine, engelli aylıklarında ise engel oranına göre 4 bin 302 ila 6 bin 454 lira aralığına yükseldi. Yaşlı Destek Programı ile belediyelerle iş birliği içinde yaşlıların bulundukları çevrede desteklenmesini amaçlıyor. 2016–2025 döneminde 54 belediyede hayata geçirilen 91 projeyle 100 bini aşkın hanede 160 binden fazla yaşlıya evde bakım, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri ulaştırıldı.Engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınması, dar gelirli yaşlılara yönelik gıda, yakacak, elektrik ve doğalgaz yardımları gibi çok boyutlu sosyal destekler devam ederken, "Dijital Bahar" projesiyle huzurevlerinde kalan yaşlıların dijital okuryazarlığı güçlendiriliyor.