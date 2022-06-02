Emekli zammı 2022 son dakika: SSK ve BAĞKUR emeklisine en az 4 bin 156 TL maaş! En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Sabah.com.tr'den Mete Dirice'nin haberine göre, Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.