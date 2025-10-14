EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesaplama tablosu: SSK Bağkur emeklisi 2026’da ne kadar zam alacak?

Emekli zammı için tahminler şimdiden başladı. SSK Bağkur emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkının belli olması bekleniyor. Buna karşın Orta Vadeli Program'da açıklanan enflasyon tahminlerine göre milyonlarca emeklinin alacağı zam için hesaplar yapıldı. Bu zamana kadar temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. 3 TÜFE verisinin daha açıklanmasıyla emekli maaşı için yeni oranlar belli olacak. Emekliye zam için hangi oranlar ön plana çıkıyor?
EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
SSK Bağkur ve memur emeklisi yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Bu yıl hükümet yetkilileri ile memur tarafı arasında anlaşma sağlanamayınca devreye Hakem Heyeti girdi.
EYLÜL AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLDU?
Öte yandan temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 2,06 olurken ağustos ayında yüzde 2,04 olarak açıkladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyordu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı. TÜFE ağustos ayında yüzde 2,04 temmuz ayında yüzde 2,06 oldu.
Bu rakamlar doğrultusunda SSK Bağkur emekli zamlarına şimdiden yansıyacak oranlar şu şekilde:
Geçen ay açıklanan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.5 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre Ocak ayı zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.14, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 4.9 farkla yüzde 16.44 seviyesinde çıkması bekleniyor. Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahmininde üst bant yüzde 29 olmuştu. Bu tahmine göre de zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.56'ya, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 5.3 farkla yüzde 16.88'e ulaşabilecek.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?