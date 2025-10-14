EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli maaşı hesaplama tablosu: SSK Bağkur emeklisi 2026’da ne kadar zam alacak?

Emekli zammı için tahminler şimdiden başladı. SSK Bağkur emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkının belli olması bekleniyor. Buna karşın Orta Vadeli Program'da açıklanan enflasyon tahminlerine göre milyonlarca emeklinin alacağı zam için hesaplar yapıldı. Bu zamana kadar temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. 3 TÜFE verisinin daha açıklanmasıyla emekli maaşı için yeni oranlar belli olacak. Emekliye zam için hangi oranlar ön plana çıkıyor?