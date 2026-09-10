Emeklilerden sigorta kampanyasına yoğun ilgi

Türkiye'de çeşitli sigorta branşlarında poliçesi bulunan aktif kişi sayısı 34.7 milyon. Bu rakamın dünya ve gelişmiş ülkelerin ortalamasına gelmesi için en azından bir bu kadar daha kişinin sisteme dahil girmesi gerekiyor. Türkiye'de yüzde 2.8 olan penetrasyonun 2030'daki yüzde 4.7 oranına çıkma hedefi de bu nedenle kondu. Bu iddialı hedefe ulaşmak için en çok çalışan kurumlardan biri de Türkiye Sigorta. Türkiye'nin koruma açığını azaltmak ve sigortaya erişimi artırmak için son iki yıldır taksit ve indirim kampanyaları, gençlere özel ürünler sunan firma, geçtiğimiz ay da SGK iş birliği ile emeklilere özel bir kampanya başlattı. Aradan geçen 43 günde neler olduğunu ve ne tür sonuçlar alındığını Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcıları Tuba Buldu, Melike Nur Çınar, Çiğdem Kılıç ile Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu ve Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu basın toplantısında anlattı.

17 MİLYONUN 5 MİLYONUNDA KART VAR



Kampanyanın ilk ayında ciddi hareketlilik yarattığını belirten Melike Nur Çınar, yeni sigortalı kazanımında çok etkili olduğunu söyledi. Firmanın nihai hedefi dijital emekli kartı sahibi olan 5 milyon emekli. Türkiye'de SGK kapsamındaki emekli sayısının yaklaşık 17 milyon olduğuna dikkat çeken Çınar, uzun vadede kampanyanın erişim alanının genişlemesini hedeflediklerini de vurguladı. Kampanyadan yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden dijital emekli kartı oluşturulması gerektiğini hatırlatan Selda Çamlıbel, kartın e-Devlet üzerinden otuz saniye gibi kısa bir sürede oluşturulabildiğini belirtti. Türkiye Sigorta'nın sistem entegrasyonu sayesinde kart sahipliğinin otomatik olarak doğrulanabildiğini ifade eden Çamlıbel, kampanyadan 17 yaşında hak sahibi üzerinden sisteme dahil olanlardan 95 yaşındaki emeklilere kadar geniş bir yaş grubunun yararlanabildiği belirtti. Tuba Buldu ise kampanyanın özellikle sağlık ve konut sigortalarında ilgi gördüğünü belirterek, "Lansmanın ardından arkadaşlarımızdan, çevremizden ve müşterilerimizden ciddi şekilde 'Nasıl alabiliriz, fiyatı nedir?' soruları gelmeye başladı. Bir aylık dönemde güzel bir hareketlilik oluştu. Bunun prim üretimine de olumlu yansıyacağına inanıyoruz" dedi. Kampanyanın mevcut müşterilerin transferinden çok yeni sigortalı kazanımında etkili olduğuna dikkat çeken Buldu, "Geçişten ziyade yeni sigortalılıkta ciddi bir temas noktası oluşturduk. Amacımız herkesin ulaşabileceği fiyatlarla sağlık sigortasına erişebilmesi" diye konuştu.

İNDİRİM % 40'A ÇIKIYOR



Kampanyada ürün ve hastane ağı tercihine göre farklı fiyat seçenekleri sunduklarını belirten Buldu, sağlık ürünlerinde indirim oranının yüzde 30'a kadar ulaştığını söyledi. Mevcut Türkiye Sigorta müşterilerinin aile indirimiyle birlikte toplam avantajının yüzde 40'a kadar çıkabildiğini ifade eden Buldu, şöyle devam etti: "Hastane networkünü ve teminat yapısını müşterinin bütçesine göre segment ediyoruz. Yatarak tedaviden daha geniş hastane ağına kadar farklı seçenekler oluşturulabiliyor. Kampanyanın ilgi görmesindeki temel neden erişilebilir fiyat yapısı. Yakınların da kampanyadan yararlanabilmesi ve aile indirimi önemli bir avantaj sağlıyor."

BİLEŞİK RASYO YÜZDE 88 OLDU



Türkiye Sigorta'nın ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Melike Nur Çınar ise şirketin haziran sonu itibarıyla 8.3 milyar TL teknik kâra ulaştığını belirtti. Çınar, şirketin bileşik oranının yüzde 88 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Çınar reasürans piyasasında son iki yıldaki görece sakin dönemin fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi.



SAĞLIKTA MEDİKAL ENFLASYON YÜZDE 42'YE ULAŞTI



SAĞLIK sigortalarının maliyet tarafına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuba Buldu, 2026'nın sektör açısından zor bir yıl olduğunu söyledi. Ocak ayında Türk Tabipleri Birliği tarifelerindeki artışların yanı sıra hekim hak edişlerindeki ek artışlar ve haziran ayında ortaya çıkan yeni maliyetlerin sağlık enflasyonunu yukarı taşıdığını belirten Buldu, "Görünen artış yüzde 39 civarında olsa da tüm ek maliyetleri dahil ettiğimizde bize yansıyan medikal enflasyon yüzde 42 seviyesinde oldu" dedi.



MİLLİ TAKIMLARA MİLLİ DESTEK



TÜRKİYE Sigorta, basketbol sponsorluğunda beşinci sezonuna girerken desteğini milli takımlar ve sosyal projelere yöneltiyor. Firma, spor sponsorluğunda özellikle milli takımlar, kadın sporcular ve paralimpik sporculara odaklanmış durumda. 2021 yılından bu yana basketbolu desteklediklerini belirten Çamlıbel, "Ardından Türkiye Basketbol Federasyonu sponsoru olduk. Son iki yıldır kadın ve erkek A milli takımlarının sponsoruyuz. Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın, Ampute Futbol Milli Takımı'nın sponsoruyuz, ayrıca paralimpik sporcularımızın destekçisiyiz" dedi. Stratejilerinde milli takımlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Çamlıbel, "Adımız Türkiye Sigorta olunca kapsayıcılığımızın da buna uygun olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör