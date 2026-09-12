Emeklilere gelire göre destek modeli

AK Parti'nin önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda milyonları ilgilendiren konular gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kritik mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan'ın "Bizi yıkmaya, partimize vade biçmeye kalktılar. Ama dimdik ayaktayız" dediği öğrenildi. Kurulda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi gündemine ilişkin yaptığı sunumda vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen gıda ve kira enflasyonuna yönelik çalışmalar öne çıktı. Emeklilere yönelik alternatif çözüm ve destek modelleri üzerinde çalışma yapılacağı, hazırlanan seçeneklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı ifade edildi. Gıda fiyatlarının düşürülmesine yönelik çalışmalarda Tarım Bakanlığı ile koordinasyonun artırılması planlanıyor. Bu kapsamda sulama yatırımları, su kanalları ve tarımsal üretim kapasitesini artıracak projelerin hızlandırılmasının gündeme geldiği belirtildi.

ARZ GÜÇLENECEK

Üretimin artırılmasıyla gıda arzının güçlendirilmesi ve fiyatlar üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor. Şimşek'in sunumunda, dar gelirli vatandaşların bütçesinde önemli paya sahip olan gıda ve kira harcamalarının hayat pahalılığı açısından kritik olduğuna dikkat çekildiği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör