Emeklilik şirketleri BES fon tavsiyesi verebilecek

7.4.2022 tarih ve 31802 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.c) ile 45'inci maddeye iki yeni fıkra eklendi. Bu eklemeler ile emeklilik şirketlerine, bireysel emeklilik fon payları ile sınırlı olarak, belli bir katılımcı ve katılımcı adayına veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki gruplara yönelik olarak yorum ve tavsiyelerde bulunma imkânı sağlandı. Ayrıca, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem gören yatırım fonları, para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile ilgili olarak verilen yönlendirici nitelikteki yorum ve tavsiyelerin yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemesine ilişkin hükümler, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören emeklilik yatırım fonlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu düzenlemeler özetle emeklilik şirketlerin bireysel emeklilik katılımcılarına yönelik yatırım tavsiyesi verebilmelerine olanak sağladı. Halihazırda, fon dağılım değişiklik hakkının eser seviyede kullandığı düşünüldüğünde; katılımcılara yönelik doğru zamanda, nitelikli ve bireyselleştirilmiş yatırım tavsiyesi oldukça önemli bir gelişim alanı durumunda. Katılımcının iyi bir tavsiye sonucunda elde edeceği yüksek yatırım getirisi, kamu otoritesinden aracılık faaliyeti yürüten satış ekiplerine kadar sistemdeki tüm paydaşların lehine sonuçlar doğuracağı aşikâr. Öte yandan katılımcıların fon dağılım değişikliği kararlarını tamamen portföy yönetim şirketlerine bırakabilmesine olanak sağlayan 2017/21 no'lu Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge'nin ise 19 Nisan 2017 tarihinden bu yana yürürlükte olduğunu belirtmekte fayda var.