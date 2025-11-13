Emeklilik yaşı 64’e çıkarılacaktı! Fransa’da tartışmalı reform askıya alındı

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetinin, ülkede emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren tartışmalı reformun askıya alınması için sunduğu teklif Ulusal Meclis'te oylandı.

EMEKLİLİK REFORMU ASKIYA ALINDI

Milletvekilleri, 146'ya karşı 255 oyla tartışmalı emeklilik reformunun 1 Ocak 2028'e kadar askıya alınmasına ilişkin hükümetin teklifini kabul etti.

Teklife Sosyalist Parti ve aşırı sağcı Ulusal Birlik destek verirken, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa ve Cumhuriyetçiler'in milletvekilleri karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın milletvekillerinin çoğu ise çekimser kaldı.

2028'E KADAR EMEKLİLİK 62 YAŞTA

Ulusal Meclis'te kabul edilen teklifle emeklilik yaşı 2028'e dek 62 olarak kalacak.

Başbakan Sebastien Lecornu, 14 Ekim'de tartışmalı reformu 2027 cumhurbaşkanlığı seçimine kadar askıya alınması için teklif sunacaklarını duyurmuştu.