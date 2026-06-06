Emeklinin 16.61% zammı cepte

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Zam oranları büyük ölçüde şekillendi. Memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon toplamı kadar zam alıyor. Mayıs verisinin duyurulmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16.61, memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyondan kaynaklı fark ise yüzde 12.41 oldu.

5 AYLIK FARK NE?

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 1.71 olarak açıklandı. Ocakta enflasyon yüzde 4.84, şubatta 2.96, martta 1.94, nisanda 4.18 olmuştu. SSK ve Bağ- Kur emeklileri mayıs ayı verisinin 1.71 olarak açıklanmasıyla birlikte 5 aylık toplamda yüzde 16.61 zammı hak etti. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı mayıs ayı itibarıyla yüzde 5.04 olarak oluştu. Buna, 8. Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 7 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12.40 kümülatif zam meydana gelecek.

GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Bu oranlara haziran ayının enflasyon verisi eklenecek. Haziran verisi 3 Temmuz'da açıklanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tahminlerine göre haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.52 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin tutması halinde, emekliler için 6 aylık kesinleşen zam oranının yüzde 18.5 civarında olacağı öngörülüyor. Yüzde 18.5'lik zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylıklarında da önemli bir değişim yaşanacak. Mevcut durumda 20.000 TL olan taban aylığın 23.700 TL seviyesine yükselmesi beklenirken, 25.000 TL aylık alan bir emeklinin maaşının 29.625 TL'ye, 30.000 TL alan bir emeklinin maaşının ise 35.550 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. İlk 6 aylık enflasyona göre şekillenecek olan artış oranı, SSK ve Bağ-Kur mensuplarının kök aylıklarına ve ek ödemelerine doğrudan yansıtılacak. Ayrıca taban aylıklarda da yine 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması beklentiler dahilinde bulunuyor.

MAAŞLAR NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en düşük 20 bin TL maaş ödeniyor. Şu an için kesinleşen 5 aylık orana göre en düşük emekli maaşı 23.320 TL'ye yükselecek. Bu orana haziran ayı enflasyon rakamı eklendiğinde en düşük emekli maaşı da netleşmiş olacak. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde mevcut 19 bin 233 TL olan maaş, beş aylık fark hesaplamasına göre 22 bin 426 TL'ye yükseliyor. Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise mevcut 15 bin 286 TL seviyesindeki maaş, yüzde 16.61'lik artışla 17 bin 823 TL'ye çıkıyor. 2000 yılı öncesinde emekli olan SSK'lılarda mevcut 21 bin 481 TL olan maaşın, beş aylık enflasyon farkına göre 25 bin 47 TL seviyesine yükseldiği görülüyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan SSK'lılarda ise mevcut 13 bin 316 TL olan maaş, beş aylık fark hesabına göre 15 bin 526 TL'ye ulaşıyor. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kesin zam oranı netleşecek ve maaşlar yeniden güncellenecek.