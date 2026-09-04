Emeklinin %3,66 zammı kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos enflasyonunu açıklamasıyla birlikte, milyonlarca emekli ile memur ve memur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam da şekillenmeye başladı. TÜİK verilerine göre temmuzda yüzde 1.78 olan aylık TÜFE artışı, ağustosta yüzde 1.84 oldu. 2 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 3.66 artış kesinleşti. Geriye 4 veri daha kaldı. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8.7 olabileceğini gösteriyor.

EN DÜŞÜK 25 BİNİ GEÇECEK

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8.7 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artış taban aylığa da yansıtılırsa, en düşük ödeme 25 bin 601 liraya çıkabilecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.43 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.91'i bulacak. En düşük maaş da 25 bin 886 liraya ulaşabilecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29.49 oldu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9.97 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 900 liraya yükselebilecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30.47 oldu. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.8 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 96 lirayı bulabilecek.

MEMURUN GÖZÜ FARKTA

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak zammı için gözler enflasyon verilerine çevrildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammı, enflasyon farkıyla yükselecek. Temmuz-ağustos enflasyonu yüzde 3.66 oldu. Geriye 4 veri kaldı. Eğer 6 aylık TÜFE yüzde 7'yi aşarsa, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek. Enflasyon tahminleri, bu farkın olacağını gösteriyor. Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 28 olarak güncellemişti. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 8.7 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.59 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 6.67 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 74 bin 908, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 630 liraya çıkacak. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9.91 çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2.72 enflasyon farkıyla yüzde 7.86 olabilecek. En düşük memur maaşı bu durumda 75 bin 744 liraya, memur emeklilerinde 34 bin 5 liraya ulaşacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.91 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75 bin 779, memur emeklilerinde de 34 bin 21 liraya yükselecek. Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8.73 olarak bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 355, memur emeklilerinde 34 bin 279 lirayı bulabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör